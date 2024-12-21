معسكر مشترك للملاكمة مع المنتخب القطري بالمركز الأولمبي

انطلق اليوم، بالمركز الأولمبي، معسكر مشترك بين منتخب الناشئين للملاكمة مع المنتخب القطري، وينتهي المعسكر يوم 30 ديسمبر الحالي.

وصرح د. مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، بأن بعثة المنتخب القطري للناشئين مواليد2007 و2008 و2011 تضم 9 أفراد وهم، عيسي ماجد اداري المنتخب والكوبي اليان سدنيو بينا مدرب، و7 ملاكمين هم، فارس علي ال ثاني وزن +80 كجم وعبد العزيز عبد اللطيف وزن 57 كجم ويوسف محمد السيد وزن 60 كجم ومحمد عبد الحكيم وزن 57 كجم وعبد الرحمن وائل وزن 75 كجم وموسي رتمة وزن 70 كجم وحمد وليد الشيي وزن +70 كجم.

واشار اللوزي إلى أنه سيتم عمل لقاءات ودية وتدربيات مشتركة مع المنتخب المصري، حيث تجميع اللاعبين أبطال المراحل السنية علي مستوى الجمهورية، تحت اشراف د. محمود خليفة عضو مجلس ادارة اتحاد الملاكمة ومعه الجهاز الفني مصطفى القليني ومحمد هيكل.

ياتي هذا المعسكر حيث يستعد المنتخب القطري لبطولة اسيا وايضا يستعد منتخبنا لأولمبياد الشباب 2026.

أشار اللوزي الى أن الهدف من المعسكر رفع المستوي الفني والمهاري للاعبين والوقوف علي مستوي اللاعبين ابطال الجمهورية وسيتم وضع مستوي للاعبي المنتخبات الناشئين خلال الفترة المقبلة استعدادا للاشتراك في البطولات الأفريقية والعربية والعالمية والاولمبية.