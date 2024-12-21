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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية

أحمد الشرع
أحمد الشرع
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أعلنت قيادة إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم السبت، عن تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

ويأتي تعيين أبو قصرة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "أبو حسن 600"، بعد أن شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لـ "هيئة تحرير الشام"، ليصبح بذلك أحد أبرز القادة في إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ينحدر أبو قصرة من مدينة حلفايا في ريف حماة، ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية.

وقبيل الإعلان عن تعيين أبو قصرة، كشفت إدارة العمليات العسكرية أن قائدها، أحمد الشرع المعروف بـ "أبو محمد الجولاني"، قد عقد اجتماعًا مع قادة الفصائل العسكرية لمناقشة الهيكل المستقبلي للمؤسسة العسكرية في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الشرع أكد خلال الاجتماع أن الفصائل العسكرية سيتم دمجها لتشكيل مؤسسة موحدة "تحت إشراف وزارة الدفاع في الجيش الجديد".

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