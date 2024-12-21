السيطرة على حريق بكورنيش الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية وتحديدا بالقرب من نادي المعلمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، إخطار يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة سيدي جابر الكورنيش بالقرب من نادي المعلمين.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية إلى موقع الحادث، كما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد شهود العيان أن الحريق وقع بإحدي الكافيهات المتواجده بمنطقة سيدي جابر القريبة من نادي المعلمين، شوهد وجود حالات اختناق من قبل عدد من المواطنين بسبب كثافة دخان المتصاعد من الحريق.

وحتى كتابة هذه السطور لم يتم التعرف على سبب الحريق ولم يصدر أي بيانات رسمية بشأن عدد المصابين، سنوافيكم التفاصيل لحظة بلحظة.