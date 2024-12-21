myGINNE تطلق خدمة توصيل البقالة "myLAHLOOB"

أعلنت منصة myGINNE المتخصصة في خدمات توصيل البقالة عن إطلاق خدمتها الجديدة myLAHLOOB، التي توفر أسرع توصيل للبقالة في السوق المصري، حيث يتم توصيل الطلبات خلال 9 دقائق فقط. تتوفر الخدمة حاليًا في مدينة الرحاب، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى في مختلف أنحاء مصر قريبًا.

تمثل خدمة myLAHLOOB نقلة نوعية في قطاع التجارة السريعة، حيث تضع معيارًا جديدًا لتوصيل الطلبات في وقت قياسي. باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة وحلول العمليات المبتكرة، يضمن فريق عمل myGINNE تقديم تجربة توصيل سلسة وسريعة للمستهلكين، مما يغير مفهوم التجارة الإلكترونية في مصر.

على عكس التطبيقات التي تعتمد على المتاجر المظلمة، تركز myGINNE على دعم تجار التجزئة المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون الحصري معهم. تهدف المنصة إلى تعزيز دور هؤلاء التجار في المجتمع مع تحديث عملياتهم، مما يضمن استمرارية أعمالهم ومساعدتهم على تحقيق أرباح يومية.

تسعى myGINNE إلى تقديم خدمة شاملة ومتميزة للمستهلكين، مع تحديث تجربة التسوق التقليدية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية، دون إغفال أهمية الحفاظ على استمرارية عمل المتاجر المحلية. يضمن التطبيق توصيلًا سريعًا ومتميزًا يركز على تقديم خدمة تلبي احتياجات جميع المصريين، مع الحفاظ على دور تجار التجزئة التقليديين في النظام الاقتصادي والاجتماعي.

أكدت myGINNE التزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز التجارة الإلكترونية في مصر من خلال توظيف حلول متقدمة تسهم في تحسين تجربة المستهلك. ومن المتوقع أن تحدث خدمة myLAHLOOB ثورة في قطاع توصيل البقالة، مع خلق معيار جديد في السوق المحلية.