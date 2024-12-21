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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يتفوق على كريستال بالاس في الشوط الأول

مباراة أرسنال ضد
مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس
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تفوق فريق أرسنال على مضيفه كريستال بالاس بالتقدم عليه بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل أرسنال اللقاء ضد كريستال بالاس بقوة، حيث هدد مرمى أصحاب الأرض مبكرًا، وهز شباكه بهدف عن طريق المدافع البرازيلي جابرييل في الدقيقة السادسة.

أرسنال يمطر شباك كريستال بالاس في الشوط الأول

ورد كريستال بالاس بهدف التعادل في الدقيقة 11، عن طريق إسماعيلا سار، لكن وضع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الجانرز في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 15.

شهدت الدقيقة 24 استبدال نجم أرسنال بوكايو ساكا، بعد تعرضه للإصابة، وحل بدلًا منه لياندرو تروسارد.

وعزز الألماني كاي هافيرتز تقدم فريق المدفعجية بهدف ثالث في الدقيقة 38، بعد كرتين في العارضة لزميله جابرييل.

يحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

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