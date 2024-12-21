«باى موب» تُطلق خدمة Apple Pay لدعم التجار فى مصر وتعزيز المدفوعات الرقمية

أعلنت شركة باي موب، للخدمات المالية عن تمكين شبكة تجارها في مصر من قبول المدفوعات عبر Apple Pay.

توفر هذه الخدمة وسيلة دفع آمنة وسهلة تتيح للمستخدمين إتمام عمليات الشراء باستخدام أجهزة Apple مثل iPhone، Apple Watch، iPad، وMac، سواء في المتاجر أو التطبيقات أو عبر الإنترنت.

تمثل Apple Pay نقلة نوعية في سوق المدفوعات الرقمية في مصر بعد الإطلاق الرسمي للخدمة. وتتيح الخدمة للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة باستخدام أجهزتهم، حيث يمكنهم ببساطة الضغط مرتين على الزر الجانبي لجهاز iPhoneأو Apple Watch وتقريبه من نقطة الدفع. تتميز الخدمة بتأمين متقدم باستخدام Face ID، Touch ID، أو رمز مرور الجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي لكل معاملة.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من Apple Pay لإجراء عمليات الشراء عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية باستخدام أجهزة iPhone، iPad، أو Mac، مما يوفر تجربة دفع أسرع دون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة أو إنشاء حسابات جديدة.

وأكد مينا مقار، نائب رئيس إدارة المنتجات في باي موب، أن هذه الخطوة تعد إنجاز مهم لمستقبل المدفوعات في مصر.

وأضاف انه مع خدمة Apple Pay، يمكن للتجار تقديم حلول عصرية وآمنة تحظى بثقة العملاء عالميًا. مشيرا الي أن شركته ملتزمة بمساعدة التجار على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات الجديدة ودعم نجاحهم في الاقتصاد الرقمي المتطور."