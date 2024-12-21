«سيرا» تطلق شراكات جديدة مع 3 مؤسسات لتعزيز الشمول والحماية الاجتماعية بالتعليم

أعلنت شركة "سيرا للتعليم" عن توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات هي صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري، ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، ومؤسسة "سيف إيجيبت" لدعم الحماية الاجتماعية.

تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الشمول والحماية الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية التابعة للشركة.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية "سيرا للتعليم" لإنشاء بيئة تعليمية دامجة وآمنة، تغطي مختلف المراحل التعليمية، من الطفولة المبكرة إلى التعليم الجامعي. ومن خلال هذه الاتفاقيات، ستعمل المؤسسات الثلاث على تقديم خدمات متخصصة تشمل:

-مؤسسة فاهم: توفير الدعم النفسي للطلاب، مع التركيز على الصحة العقلية كركيزة أساسية لتحقيق التفوق الأكاديمي.

- صندوق عطاء: تعزيز الشمول التعليمي والاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة، وتقديم فرص تعليمية متكافئة.

- سيف إيجيبت: تنفيذ برامج توعية بمخاطر التنمر والتحرش، ودعم المساواة بين الجنسين عبر مبادرات تعليمية وتثقيفية.

وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة "سيرا للتعليم"، أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز معايير الشمول والحماية في التعليم المصري. وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى سد الفجوات في النظام التعليمي، وخلق نموذج تعليمي مستدام يدعم تنمية مهارات الطلاب من مختلف الخلفيات الاجتماعية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون يهدف إلى دمج الدعم النفسي في البيئات التعليمية، لتعزيز شعور الطلاب بالأمان والقدرة على تحقيق النجاح.

وتعتبر هذه الشراكة شهادة على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة التحديات في التعليم. وتسعى الأطراف المشاركة إلى تحقيق أهداف مستدامة تعزز المساواة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الطلاب والمجتمع ككل.