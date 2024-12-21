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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعلن انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد "جهار"

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للفرق الاشرافية بالإدارات الصحية والوحدات على معايير الاعتماد "جهار ".

وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام بالتنسيق بين  إدارتى الجودة و الرعاية الأساسية تمهيدا لتأهيل منشأت الرعاية  للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة.

فيما تضمن التدريب شرح لمعايير الاعتماد المبدئي  وآلية التقدم للحصول على الاعتماد  بالإضافة إلى متطلبات السلامة المهنية ومعايير المعامل والخدمات التشخيصية.

وفى ختام التدريب أكد  الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي  والدكتورة نجلاء فوزي مدير إدارة الجودة على المشاركيين ضرورة البدء فى تطبيق المعايير داخل منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة.

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