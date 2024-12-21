«ڤودافون مصر» تحتفل بيوم التطوع العالمى وتكرم موظفيها المشاركين فى المبادرات المجتمعية

احتفلت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع بيوم التطوع العالمي، بهدف نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتنمية الشعور بالانتماء والإنجاز لدى المتطوعين.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المؤسسة، التي تُعد الذراع التنموي لشركة ڤودافون مصر منذ تأسيسها عام 2003، كأول مؤسسة تنموية تابعة لشركة اتصالات في مصر.

استعرضت شهدان عرّام، الأمين العام لمؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع جهود المؤسسة في دعم العمل المجتمعي وتشجيع موظفي ڤودافون على المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع عبر العديد من المبادرات التطوعية.

وأكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في ڤودافون مصر، أن التطوع يُعد جزءًا أساسيًا من هوية ڤودافون مصر المؤسسية.

وأشار إلى دور الشركة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال منصة "يلا شارك"، التي تتيح للموظفين الانخراط في الفرص التطوعية بما يتناسب مع مهاراتهم واهتماماتهم.

وأوضح أن المنصة لا تُشجع فقط على التطوع، بل تُقدّر جهود الموظفين عبر نظام النقاط ولوحة الشرف.

وأضاف أن العمل التطوعي لا يعود بالفائدة على المجتمع فحسب، بل يسهم أيضًا في تنمية التعاطف والشعور بالإنجاز لدى الأفراد.

وأعلن عن صياغة سياسة تطوع جديدة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، بهدف تعزيز ثقافة العطاء وتقدير مساهمات المتطوعين داخل الشركة.

خلال الفعالية، تم تكريم الموظفين المتطوعين تقديرًا لجهودهم المتميزة في خدمة المجتمع. كما قدمت نادين جميل، منسقة برنامج متطوعي الأمم المتحدة، كلمة تحدثت فيها عن التأثير الإيجابي للعمل التطوعي على الأفراد والمجتمع.