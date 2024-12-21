خليجي 26.. تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة قطر

أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة قطر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

تقام مباراة الإمارات وقطر على ملعب استاد جابر المبارك، حيث تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فابيو ليما تشكيل منتخب الإمارات أمام قطر، في افتتاح مشوار الأبيض في بطولة خليجي 26، التي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير 2025.

يشارك منتخب الإمارات في المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26، رفقة منتخبات قطر، الكويت، وعمان.

افتتحت منافسات خليجي 26 بمباراة الكويت وعمان، في ضربة البداية التي يحتضنها ملعب جابر الأحمد الدولي.

تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة قطر