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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: 4 ملايين إسرائيلي ركضوا للملاجئ هربًا من الصواريخ اليمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الصاروخ البالستي اليمني سقط في منطقة يافا تل ابيب حسب بيانات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أعلن أن منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ البالستي اليمني.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من التحقيقات حول فشل إسرائيل في التصدي لهذا السقوط، لافتًا إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أنه تم استخدام منظومتي دفاع للدفاعات الجوية ولكن لم تنجح في التصدي للصاروخ.

وتابعت: «صافرات الإنذار قد دوت في عشرات المواقع في تل ابيب وكان هناك أصوات انفجارات قد سمعت سواء في القدس المحتلة أو في مستوطنات الضفة الغربية»، لافتة إلى أن الإسعاف الإسرائيلي تحدث في أخر بيان عن 33 إصابة ومعظم هذه الإصابات طفيفة وهناك أكثر من 4 مليون إسرائيلي ذهبوا إلى الملاجئ مع سماع صوت صفارات الإنذار.

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