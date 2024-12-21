عفيف يقود تشكيل منتخب قطر أمام الإمارات في خليجي 26

أعلن الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإمارات، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يواجه منتخب قطر، اليوم السبت، الإمارات على ملعب استاد جابر المبارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أكرم عفيف تشكيل منتخب قطر أمام الإمارات رفقة المعز علي، في افتتاح مشوار العنابي ببطولة خليجي 26.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

يشارك منتخب قطر في المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26، بجانب منتخبات، الإمارات، الكويت وعمان.

تشكيل منتخب قطر لمواجهة الإمارات