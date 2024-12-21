جوميا تطلق تجارب مخصصة بالشراكة مع MoEngage

أعلنت جوميا، منصة التجارة الإلكترونية في إفريقيا، عن شراكتها مع MoEngage، منصة إدارة تجربة العملاء الرائدة، بهدف تحسين تجربة التسوق الإلكتروني لملايين العملاء في القارة الإفريقية من خلال تواصل شخصي وفعّال.

تسعى جوميا من خلال هذه الشراكة إلى تطوير نظام متكامل يسمح ببناء ملفات تعريفية شاملة لكل عميل، مما يساعد في تخصيص العروض والرسائل لتلبية احتياجاتهم الخاصة في الوقت المناسب.

كما تهدف إلى تحسين تفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني، الإشعارات الفورية، وتطبيق الهاتف المحمول، لضمان تقديم تجربة سلسة وفريدة.

تعكس هذه الخطوة التزام جوميا بتطوير استراتيجيات التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة بهدف زيادة تفاعلهم وولائهم.

ومن خلال التعاون مع MoEngage، تسعى جوميا إلى تقديم تجارب مُصممة خصيصًا تتماشى مع احتياجات عملائها المتزايدة والمتغيرة. وتعد هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية جوميا في تعزيز العلاقة مع العملاء وضمان الحفاظ عليهم في ظل المنافسة المتزايدة في سوق التجارة الإلكترونية.

تأتي المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً على مدار العامين الماضيين، حيث تسعى جوميا إلى تحسين قدراتها التقنية لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة. وتم اختيار MoEngage نظراً لتفوقها في مجالات التحليل، التخصيص، وتقسيم الجمهور، بالإضافة إلى سجلها الناجح مع علامات تجارية عالمية كبرى.

وقالت فاطمة حمدي، مدير المجموعة لأعمال النمو والتطوير في جوميا أن الشراكة تمنحنا الأدوات اللازمة لتوفير تجارب مخصصة لعملائنا، مع الالتزام بحماية بياناتهم.

وقال كونال باداني، نائب الرئيس الإقليمي للنمو والاستراتيجية في MoEngage: "نحن متفائلون بالتعاون مع جوميا، ونتطلع لدعم مسيرتها في تقديم تجارب تفاعلية تتماشى مع تطلعات عملائها. نحن على يقين من أن هذه الشراكة ستساعد جوميا على تعزيز ولاء العملاء وزيادة التفاعل الشخصي عبر القنوات المتعددة."