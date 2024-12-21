اقرأ غدًا في «البوابة».. واشنطن تلغى المكافأة وتدرس رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

السبت 21/ديسمبر/2024 - 08:11 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 21 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ماكرون: القاعدة الفرنسية فى جيبوتى نقطة انطلاق لمهامنا الأفريقية

بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بـ571 مليون دولار لتايوان

مقتل 16 جنديًا فى هجوم تبنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية باكستانية

وفد أمريكى يلتقى «الشرع» فى دمشق

واشنطن تلغى المكافأة وتدرس رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

مصرع 4 أشخاص فى حادث دهس بسوق لعيد الميلاد فى ماجدبورج بألمانيا

إصابة 30 إسرائيليًا بعد سقوط صاروخ حوثى شرق تل أبيب

مقتل طفلة وإصابة 5 جراء هجوم بسكين فى مدرسة ابتدائية بكرواتيا

«العفو الدولية» تدعو إلى التحقيق فى جرائم حرب إسرائيلية بلبنان