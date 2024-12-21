"Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية

أعلنت شركة “Just2Pay”، الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن انضمامها إلى برنامج “MV Builder II” الذي تديره شركة “Modus Capital” بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف توسيع نطاق خدماتها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في توفير حلول الدفع الرقمي في مصر.

وتركز “Just2Pay” على تقديم حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام، مع دمجها في منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) عبر مختلف الصناعات.

وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال أدوات مالية رقمية تسهم في تعزيز الكفاءة والنمو.

وأكد أحمد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة “Just2Pay”، أن أنضمام شركته إلى “MV Builder II” يمثل نقطة تحول في رحلتنا نحو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للسوق المصرية.

وأشار إلى أن دعم “Modus Capital” يوفر موارد استراتيجية وتشغيلية تساعد في تعزيز تقنيات الشركة وتسريع وتيرة الابتكار.

وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاعتماد على حلول دفع متكاملة ومرنة، مما يعزز الشمول المالي ويخلق فرص نمو واسعة.

وبرنامج “MV Builder II” لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل أيضًا التوجيه الاستراتيجي، والإرشاد، والدعم التشغيلي للشركات الناشئة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار وتطوير حلول تقنية تواكب التحولات الرقمية في الأسواق الناشئة.

ومنذ تأسيسها في عام 2021، نجحت “Just2Pay” في تقديم حلول مالية مبتكرة تتنوع بين إدارة المتاجر الإلكترونية، وأنظمة إدارة الموارد (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وخدمات الدفع الرقمي المتكاملة.

وتتميز الشركة بقدرتها على تخصيص التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء، مع توفير خيارات دفع متنوعة ومرنة. ومن خلال البنية التحتية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (API)، يمكن للتجار التكيف مع متغيرات السوق بسرعة وكفاءة.