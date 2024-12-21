تامر بجاتو: أشكر كل صناع الفيلم القصير وكل الأفلام المشاركة تستحق الجوائز

أعرب تامر بجاتو المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، عن سعادته بنجاح الدورة السادسة للمهرجان، وبالصناع والمشاركين خلال الدورة.

وأضاف تامر بجاتو في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن كل الأعمال المشاركة في الدورة السادسة تستحق التكريم والحصول على جوائز الدورة، وذلك لجودة الأفلام والرسالة التي يقدمها كل عمل.

وعلق المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير أن الدورة قدمت نماذج رائعة من المواهب في كل قطاعات العملية الفنية، وهو الهدف الأساسي لإقامة المهرجان، وتقديم الطاقات والابداعات الشبابية.

بدأت فعاليات حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وتقديم الجوائز الخاصة بمسابقات الأفلام المشاركة.