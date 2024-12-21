تصالح سوزي الأردنية في واقعة صفعها بمركز اتصالات بالأميرية

تصالحت التيك توكر مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية" مع الشاب المتهم بصفعها في أحد مراكز الاتصالات بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

واستمعت النيابة الي اقوال البلوجر سوزي الأردنية وقالت بأنها أثناء خروجها من احدي شركات الاتصالات بمنطقة الاميرية فوجئت بتجمع الشباب حولها في محاولة للتصوير معها وأثناء ذلك غافلها شاب وصفعها علي وجهها وضايقها بكلماته.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من البلوجر سوزى الأردنية، تفيد تعرضها للضرب علي يد عدد من الأشخاص في المنطقة.

انتقل علي الفور رجال المباحث لمكان الواقعة وتم تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.