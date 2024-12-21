ضبط مزوري بطاقات رقم قومي وعصابة نصب واحتيال في دمياط

تمكنت قوة من مديرية امن دمياط من ضبط أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامي فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط ، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى وصور لمستندات معدة للتزوير وهاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ومبالغ مالية عملات "محلية و أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وإنتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة تحوى عدد من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة و مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 5 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شنت مديرية التموين دمياط حملات تموينية مكثفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز.

استمرت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر وأسفرت عن تحرير ٦٠٦ محاضر للمخالفين.