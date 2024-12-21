تأجيل محاكمة 6 متهمين في قتل شخص واستعراض القوة لجلسة 26 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 6 متهمين قتلوا شاب خلال مشاجرة واستعراض القوة واستخدام العنف في منطقة السلام لجلسة 26 يناير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة وللمجني عليه وشقيقه، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة و كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنتهم و تعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان و السلام قتل الأول عمدا المجني عليه م.ش بغير سبق إصرار أو ترصد ، إثر خلاف نشب بينهما قام المتهمين بطعنه باستخدام السلاح الأبيض محل الاتهام والتي استقرت بالإبط الأيمن فأحدث إصاباته المبينة وصفا بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

كما حاز وأحرز المتهمين أسلحة بيضاء "سكين" عصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وألقت قوات الأمن القبض على 6 متهمين في قتل شاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.