خلال الملتقى الإعلامي لشركة أورنج مصر بالجونة.. ياسر شاكر: 18 مليار جنيه استثمارات الجيل الخامس خلال 2025

كشف المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر عن استعداد الشركة لإطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2025، ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات التكنولوجية المقدمة للعملاء، مع استمرار تقديم خدمات الجيل الرابع بكفاءة.

وأكد "شاكر" خلال تصريحات صحفية على هامش لقاء جمع الصحفيين في منطقة الجونة، أن الشركة تخطط لاستثمار 18 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية والخدمات التكنولوجية خلال العام المقبل، بما يضمن تلبية تطلعات السوق المحلي ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.

وأشار إلى أن أورنج مصر كانت أول مشغل محمول في السوق المصري يتيح خدمات التعاقد على شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة (eSIM)، مشيرًا إلى أن تطبيق My Orange يوفر للعملاء إمكانية التعاقد على هذه الشرائح بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.

وأوضح أن الخدمة تعتمد على الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بعد التأكد من دعم الهواتف المحمولة لها، وهو ما يمكن التحقق منه عبر التطبيق.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن تطبيق My Orange مصمم لتوفير تجربة سلسة، حيث يقدم عرضًا بسيطًا وواضحًا للخدمة وطريقة التحويل إليها، بالإضافة إلى تجهيز كافة إجراءات التعاقد والبيانات اللازمة لتفعيل الشرائح.

وأشار إلى الإقبال الكبير من العملاء على استخدام شرائح eSIM للاستفادة من مزاياها التقنية، بما في ذلك إمكانية استخدام أرقام متعددة على جهاز واحد وتشغيل خطين في نفس الوقت.

وأوضح أن eSIM تتيح تجربة اتصال متطورة ومزايا إضافية في الأجهزة، مما يعزز من كفاءة الاتصالات ويحسن من تجربة المستخدمين.

ولفت إلى أن الشركة استعدت بشكل متكامل لإطلاق الخدمة في مصر من خلال تطوير الأنظمة التقنية وتدريب الموظفين على تشغيل وتفعيل شرائح eSIM، مشددًا على التزام أورنج مصر بتقديم أحدث الابتكارات التقنية التي تلبي احتياجات السوق وتدعم التحول الرقمي.