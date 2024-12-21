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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب

ومصر تستضيف المقر الدائم للجمعية..

فعاليات المؤتمر السنوي
فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب وجمهورية م
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انتهت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لها، والتي انعقدت بمدنية نيوم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة النائب العام المستشار محمد شوقي، والوفد المرافق له.

وفي خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم التعاون الإقليمي، توافق أعضاء الجمعية على أن يكون مقرها الدائم بجمهورية مصر العربية، تتويجًا للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية على المستويين المحلي والإقليمي. 

يهدف هذا المقر إلى توفير منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق في مسائل التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة صورها. 

وعلى هامش اجتماعات الجمعية، عقد النواب العموم العرب لقاءات ثنائية تضمنت التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم، والتأكيد على ضرورة تبادل الممارسات العملية والخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة للسادة أعضاء النيابات العامة.

فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب اجتماعات الجمعية العمومية النائب العام المستشار محمد شوقي