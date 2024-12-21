وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى رأس البر قبيل افتتاحها

تابع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط تجهيزات مستشفى رأس البر المركزى استعدادا لافتتاحها ضمن استعدادات مديرية الصحة لافتتاح مستشفى راس البر المركزى خلال الفترة المقبلة .

وقاد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط فريق مكبر من مديرية الصحة شمل وكيل مديرية الصحة و عدد من مديرى الإدارات العامة و الفنية لمتابعة تجهيزات مستشفى راس البر المركزى .

شمل الفريق كلا من الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة و الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتورة جيهان الديب مدير الإدارة العامة للصيدلة و الدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات و الدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة و الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة نفقة الدولة و الدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفنى و ذلك فى حضور الدكتور احمد عريف مدير المستشفى .

وتفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط و الفريق المصاحب جميع أجزاء المستشفى و الوقوف على باقى الاستعدادات اللازمة لها من فرش و اجهزة و مستلزمات و ذلك للانتهاء من اعمال الفرش و التجهيزات فى اقرب وقت .

كما أكد بدران على عودة المستشفى للعمل بكامل طاقتها قبل موسم الأعياد لتوفير كامل الدعم الطبى لزوار مدينة راس البر بعد تشغيلها الجزئى لمدة عامين خلال فترة التطوير.

وأطلقت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية بعطا الله تردد عليها ١٢٧٢ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين .

كما أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بعزبة العمدة بمركز فارسكور جاءت فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتضمنت ٨ عيادات تخصصية ، و عدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

