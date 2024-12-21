محافظ بني سويف يصطحب وزير الأوقاف في زيارة لمطرانية بني سويف

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ،في زيارة لمطرانية بني سويف، حيث كان في الاستقبال: نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها ، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة .

محافظ بني سويف وزير الأوقاف في زيارة لمطرانية بني سويف

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، النائب على بدر عضو مجلس النواب النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ , عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، محمد الشهاوي المدير التنفيذي لمؤسسة مساجد، عمرو مصطفى رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالمؤسسة ، الداعية الشيخ جابر البغدادي، محمد على خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية وعدد علماء الأزهر الشريف وقيادات الأوقاف.

وخلال اللقاء أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه بفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في أول زيارة رسمية لبني سويف بعد اختياره في التشكيل الوزاري الأخير، مُعربًا عن اعتزازه بزيارة الوزير للمطرانية والتي تجسد أسمى معاني الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية التي كانت ولا تزال رمزا للوحدة الوطنية ، وتقف حائط صد ضد أي محاولات يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن ، وذلك من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور بالوطن لبر الأمان على الرغم من التحديات والظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بنا.

من جهته أكد وزير الأوقاف سعادته وحرصه على هذه الزيارة الكريمة، معربًا عن تقديره لنيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال على حفاوة الاستقبال، مقدمًا التهنئة لأبناء وشعب الكنسية بقرب حلول احتفالات العام الميلادي الجديد ، مشيرا إلى الروح الجميلة التي وجدها أثناء تفقده لبدء أعمال تطوير مسجد السيدة حورية والتي تمثلت وجود رجال الدين المسيحي ليشهدوا تدشين تطوير مسجد من مساجد آل البيت ، مما يؤكد على قوة ومتانة أواصر العلاقة بين أبناء الشعب المصري.