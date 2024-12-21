الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب إبسويتش تاون برباعية بمشاركة سام مرسي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي برباعية نظيفة في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل في الدقيقة الأولى، ثم أضاف جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

في الشوط الثاني، واصل إيزاك تألقه بإحراز هدفين آخرين في الدقيقتين 45 و54، ليكمل هاتريك رائع.

سام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش تاون من نيوكاسل

أليكسندر إيساك

قدم نيوكاسل أداءً هجوميًا قويًا طوال المباراة، بينما فشل إبسويتش في تسجيل أي أهداف.

شهدت مباراة إبسويتش تاون ونيوكاسل مشاركة سام مرسي أساسيًا مع الأول، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، كما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 65، ليغيب على إثرها عن مباراة الجولة المقبلة أمام أرسنال؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بفضل هذا الفوز، يرفع نيوكاسل رصيده من النقاط ويعزز مركزه في جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.