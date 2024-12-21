ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب إبسويتش تاون برباعية بمشاركة سام مرسي

ألكسندر إيزاك مهاجم
ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي برباعية نظيفة في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل في الدقيقة الأولى، ثم أضاف جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 32. 

في الشوط الثاني، واصل إيزاك تألقه بإحراز هدفين آخرين في الدقيقتين 45 و54، ليكمل هاتريك رائع. 

سام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش تاون من نيوكاسل

أليكسندر إيساك

قدم نيوكاسل أداءً هجوميًا قويًا طوال المباراة، بينما فشل إبسويتش في تسجيل أي أهداف.

شهدت مباراة إبسويتش تاون ونيوكاسل مشاركة سام مرسي أساسيًا مع الأول، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، كما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 65، ليغيب على إثرها عن مباراة الجولة المقبلة أمام أرسنال؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء. 

 بفضل هذا الفوز، يرفع نيوكاسل رصيده من النقاط ويعزز مركزه في جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبسويتش تاون الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد سام مرسي نتيجة مباراة إبسويتش تاون ونيوكاسل اخبار سام مرسي اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين