كاتب صحفي: السيسي حريص على متابعة الأجيال القادمة لكلية الشرطة

قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة لمتابعة الطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة تأتي في إطار الحرص من قبل الرئيس السيسي على متابعة تنشئة جيل من رجال الشرطة كما يفعل مع القوات المسلحة لاختيار الطلاب الأمثل المتقدمون في تلك الكليات.

وأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي حريص على متابعة كافة النشاطات الخاصة بالطلاب في كلية الشرطة والكليات العسكرية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي جاءت لتوجيه رسالة للطلاب الجدد أن هناك تقدير من قبل الدولة لهم ومتابعة تنمية قدرات هؤلاء الطلبة بكثر من المعرفة والعلم.

وتابع الكاتب الصحفي: « الدولة المصرية توفر كل الدعم لأبنائها من قوات الشرطة أملاً بأن يكون هناك جيل جديد قادر على مواجهة الكثير من التحديات التي يواجها الوطن بما يخلق أجيال لديها درجة كبيرة من المعرفة والإدراك».