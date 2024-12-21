التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، وكذا السيطرة على مجريات اللعب، بجانب خلق الفرص الهجومية على كل مرمى.

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري تنتهي بلا أهداف

وكانت أبرز الفرص التهديفية في الشوط الأول، حينما تصدت العارضة لتسديدة محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة في الدقيقة 25، بعدما سدد كرة ثابتة فوق الحائط، لمست أيدي حارس الاتحاد صبحي سليمان لترتطم بالعارضة وتمنع الهدف الأول في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، وحاول لاعبو الفريقين هز الشباك، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بلا أهداف.

بتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط، يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد الاتحاد السكندري إلى 8 نقاط في المرتبة السادسة.

دخل غزل المحلة مباراة الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد حكم - كاستيلو

خط الوسط: محمد جابر - توريه - بن شرقي - حميدو

وفي الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.

بينما بدأ الاتحاد السكندري مباراته ضد غزل المحلة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: عبدالله بكرى، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو، فيليب ناسمينتو، عمر الوحش، إسلام سمير

وفي الهجوم: فادى فريد، إيمانويل.