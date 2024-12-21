ثلاثي هجومي.. تعرف على تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشيكل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "ستاد الإسماعيلية" في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بينما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 7 نقاط.

تشكيل الإسماعيلي ضد بيراميدز

جاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي الذي يخوض مباراة بيراميدز اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - عماد حمدي - محمد نصر.

خط الوسط: محمد محسن - محمد بيومي - مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج - إيريك تراوري.