ايثيدكو تكرم أبناءها المتميزين ببرنامج القيادات الشابة والمتوسطة

كرمت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو)، أبناءها المتميزين من خريجى البرنامج الطموح لوزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.



حضر حفل التكريم الكيميائى هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وقيادات الشركة، حيث هنأ رئيس الشركة المكرمين ودعاهم للاستفادة من الخبرات والمعارف التى اكتسبوها ونقلها وتطبيقها فى مجال عملهم بالشركة وأن ينقلوا خبراتهم لزملائهم وأن يكون تميزهم حافزا لبقية زملائهم من أجل مستقبل أفضل للشركة وقطاع البترول.



وشملت قائمة المكرمين مهندس محمد مرسى علي بسيونى، مهندس اسلام السيد محمد اسماعيل، مهندس شريف عز الدين زقزوق، حيث شارك المكرمين الثلاثة فى البرنامج التدريبى فى شركة بريتش بتروليوم العالمية BP وتضمن التدريب على مهارات القيادة وإدارة المشروعات و دورة متخصصة فى جامعة مانشستر.



كما تم تكريم مهندس محمود محمد عوض الذي شارك فى البرنامج التدريبي الذي استضافته شركة هاواوى العالمية فى الصين عن دعم التحول الرقمى، وتكريم مهندس محمد احمد فوزى عبد المحسن والذى شارك فى البرنامج التدريبي الذى نظمته شركة بيكر هيوز العالمية بفلورنسا بايطاليا وخلال البرنامج تم تقديم دراسات متخصصة لتطوير خبرات المشاركين فى مجال إدارة المشروعات واستخدامات الهيدروجين.



جدير بالذكر ان ٣٤ من أبناء إيثيدكو سبق ان شاركوا فى برنامج تاهيل القيادات الشابة والمتوسطة لوزارة البترول والثروة المعدنية فى إطار جهودها للاستثمار فى العنصر البشرى بهدف تطوير المهارات العلمية والتطبيقية للكوادر البترولية الشابة واستثمار الشراكات الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركاؤه العالميين فى تزويد هذه الكوادر الواعدة بفرص اكتساب المعرفة والخبرة لتاهيلهم للقيام بدورهم فى تطوير قطاع البترول .