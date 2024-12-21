تنفيذ 6 قرارات إغلاق ورفع 62 حالة إشغال طريق ببني مزار

تابعت إکرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة.

ونسق أيمن يوسف مدير الإشغالات والغلق الإداري بالمركز مع احياء المدينة بحملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين حركة السير أمام المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 50 إزالة إدارية وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق و٧ ضبط اشغال، مع تنفيذ ٦ قرارات غلق إداري، بالإضافة الى التحفظ على عدد ٥٠ سيخا حديد ٣ لينيه بطول مترين وبرويطة بمقر الإشغالات.

وبالتنسيق مع عوده راضي رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، تم رفع كشك ألومنيوم بدون رخصة بمنتصف الطريق الدائري لمدخل قرية شمس الدين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.