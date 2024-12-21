رئيس مركز ومدينة مطاي يتابع حملات النظافة ورفع المخلفات بالأحياء

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم، حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء؛ حيث تفقد رئيس المركز، وبإشراف نواب رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة.

وتم رفع المخلفات بحي شرق المدينة ، منطقه شرق المحطة وأمام وخلف مدرسه التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثورة.

واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسه الشعراوي .

ووجه رئيس المركز باستمرار حملات النظافه اليومية بالمدينة والقرى لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز تحت إشراف نواب رئيس المركز.