استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال وشرق غزة

استشهد 5 فلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على شمال وشرق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مواطنة وبناتها الثلاثة استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة فلفل مقابل مسجد الشيخ زايد شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن في غارة إسرائيلية على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107،573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.