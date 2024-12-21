ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية بأسواق الكريسماس بعد هجوم ماجديبورج

أعلنت العديد من الولايات والمدن الألمانية، اليوم السبت، عن تشديد الإجراءات الأمنية في أسواق الكريسماس، وذلك عقب الهجوم الذي وقع في مدينة ماجديبورج وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين.

في العاصمة برلين، صرّح وزير الداخلية المحلي بأن الشرطة ستكثف انتشارها في أسواق المدينة خلال أعياد الكريسماس كإجراء احترازي، كما أكدت ولايات أخرى مثل هيسن، بريمن، ساكسونيا السفلى، راينلاند بالاتينات، أنها اتخذت خطوات مماثلة لتعزيز التدابير الأمنية، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

وفي مدينة لايبزيج، التي تستعد لاستضافة عرض الجبال التقليدي، اليوم، بجانب أحد أسواق الكريسماس، أعلنت السلطات عن نشر المزيد من الضباط والمركبات لضمان الأمن.

وأوضح رئيس رابطة المدن الألمانية ماركوس ليفه، أن المدن تأخذ التحذيرات الإرهابية الصادرة عن السلطات على محمل الجد، وتعمل بانتظام على تعديل الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أنه "رغم الجهود الكبيرة، لا يمكن أن يتم اعتبار الإجراءات كافية".

وأفادت "دويتشه فيله" بأنه رغم دعوات البعض لإغلاق أسواق الكريسماس مبكرًا، رفض رئيس رابطة العارضين الألمان ألبرت ريتر هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيبعث برسالة خاطئة.

ومن المقرر أن تقام دقيقة صمت بجميع أسواق الكريسماس في كافة أنحاء ألمانيا، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت ألمانيا تكريمًا لضحايا الهجوم.