الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت مساء اليوم السبت، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسئوليتها.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان اليوم: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط تسلل طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود "، مبينًا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.