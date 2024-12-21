النيابة في محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة بالسلام تطلب حضور الطب الشرعي

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الي مرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام.



وقال ممثل النيابة العامة إنه تم مخاطبة الطب الشرعي لحضور الطبيبة الشرعية التي أعدت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، ونظرا لعدم حضورها هذه الجلسة طلب مخاطبتها مرة آخرى لحضورها ومناقشتها.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، أن الجثة لطفلة تدعى س 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبجثمانها آثار تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق

