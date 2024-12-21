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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت لمواجهة درانسي في كأس فرنسا

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة درانسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

يحل فريق نانت، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره درانسي بملعب باور، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام درانسي، ليواصل غيابه عن تشكيل المدرب كومباري.

سجل مصطفى محمد هدفًا وحيدًا في بطولة الدوري الفرنسي، خلال مشاركته في 13 مباراة، بعدما شارك بديلًا في أغلب هذه اللقاءات.

تشكيل نانت لمواجهة درانسي في كأس فرنسا

حراسة المرمى: كالجرين

خط الدفاع: كاستيليتو، كوكو، زيزي، كوزا

خط الوسط: تشيريفيلا، دوجلاس أوجستو، ليبنانت

وفي الهجوم: جانجو، ماتيس أبلين، جيراسي.

ويجلس على مقاعد بدلاء نانت، كل من، مصطفى محمد، لافونت، أميان، دوفيرين، بالويس، جبامين، ليروا، موليت، توماس.

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