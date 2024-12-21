محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتفقدان بدء تطوير مسجد السيدة حورية

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الأوقاف فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، في زيارة لمسجد السيدة حورية، لتفقد بدء تنفيذ خطة تطوير المسجد، التي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله والعناية بها وصيانتها.

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف في مسجد السيدة حورية

جاء ذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ.اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، النائب على بدر عضو مجلس النواب.عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، محمد الشهاوي المدير التنفيذي لمؤسسة مساجد،عمرو مصطفى رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالمؤسسة ، الداعية الشيخ جابر البغدادي، محمد على خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية وعدد من رجال الدين المسيحي.

حيث تفقد الوزير والمحافظ بدء أعمال تطوير المسجد، واستمعا من لتفاصيل خطة التطوير، التي تراعي كافة الأبعاد والجوانب التاريخية والثقافية، للحفاظ على الطابع الأثري والديني للمسجد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للمبنى.



وأشار المحافظ إلى نكليفاته بتشكيل لجنة فنية مختصة بالمحافظة من التخطيط العمراني والمكتب الفني والشئون القانونية والمختصين من الأوقاف والأثار والجهات ذات الصلة، لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ من خلال إجراء الدراسات القانونية والفنية المطلوبة،مؤكدا دعمه الكامل للمشروع الذي ستشرف عليه وزارتا الأوقاف والآثار، لاسيما في ظل أهمية ومكانة المسجد في المجتمع السويفي بشكل خاص، ورواده من مختلف محافظات مصر، خاصة وأن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الهوية الثقافية والدينية للمحافظة ويُعد إضافة هامة لزوار المسجد من كل ربوع مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد السيدة حورية يُعد من أبرز المساجد التاريخية في محافظة بني سويف، وهو مكان ذو طابع ديني وثقافي عميق في نفوس أبناء المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء مصر، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى محافظة بني سويف للحفاظ عليها وتطويرها خاصة وأنه تمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة.