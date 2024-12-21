افتتاح مراكز تسوية لعناصر "جيش الأسد" في دمشق

أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، بافتتاح مراكز تسوية لعناصر "جيش الأسد" في العاصمة السورية دمشق.

والتقى كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في العاصمة السورية دمشق، بزعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، بحسب ما ذكر موقع "آكسيوس" الأمريكي يوم أمس الجمعة.

وكان هذا أول لقاء علني بين الدبلوماسيين الأمريكيين والشرع بعد سقوط النظام السوري.

ووصف مسؤول أمريكي الاجتماع مع الشرع بأنه "جيد ومثمر".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الوفد الأمريكي وصل إلى دمشق، يوم أمس الجمعة، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا منذ أكثر من عقد.

وكانت الزيارة جزءًا من استئناف التعامل الدبلوماسي الأمريكي مع سوريا بعد سقوط النظام السوري.