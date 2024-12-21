المنطقة الأزهرية بالغربية تنظم فعاليات مسابقة "المُنشد الصغير والموهوب الصغير"

نظمت منطقة الغربية الأزهرية، برعاية الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، فعاليات مسابقة "المُنشد الصغير والموهوب الصغير" التي تنظمها إدارة رياض الأطفال بمنطقة الغربية الأزهرية برئاسة بهية رسلان، في نسختها الأولي والمنعقدة بديوان عام المنطقة.

وضمت لجنة التحكيم، مدير إدارة رياض الأطفال، شؤون القرآن الكريم، إدارة الكمبيوتر التعليمي، موجه عام التربية الفنية، وموجه عام العلوم الشرعية بالمنطقة ، الذين أشادوا بالمواهب الصغيرة وتميزها والبالغ عددهم (٣٢) متسابق.

وكانت إدارة رياض الأطفال قد نظمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "المنشد الصغير والموهوب الصغير" لأطفال المستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال بمعاهد المنطقة النموذجية والعادية؛ والتي تستهدف تنمية قدرات الأطفال في التعلم واكتشاف المواهب في تلك المرحلة، ويتم تصعيد ثلاثة أطفال من كل مستوى للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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