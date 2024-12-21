أرسنال بالقوة الضاربة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره كريستال بالاس بملعب سيلهورست بارك، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل أرسنال مباراته ضد كريستال بالاس بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يتواجد الرباعي، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، وكاي هافيرتز في الخط الهجومي.

يأمل أرسنال تحقيق الفوز على كريستال بالاس؛ من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.