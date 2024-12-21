تشكيل الكويت وعمان فى مباراة افتتاح خليجى 26

السبت 21/ديسمبر/2024 - 06:22 م

استعد كل من منتخبي الكويت وعمان لخوض مباراة افتتاح كأس الخليج 2024 التي ستقام في الكويت اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الأولى من المجموعة A.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، وتستمر فعالياتها حتى المباراة النهائية التي ستجرى في 3 يناير 2025. تضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات الكويت، عمان، الإمارات، وقطر.

وفيما يتعلق بتشكيل الفريقين، أعلن المنتخب الكويتي عن تشكيله الأساسي لمواجهة عمان في هذه المباراة الافتتاحية، حيث جاء كالتالي:

حارس المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع

الوسط: محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي

الهجوم: سلمان العوضي، يوسف ناصر

أما منتخب عمان، فقد استقر على تشكيله الذي سيواجه الكويت، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: أحمد الكعبي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي

الوسط: أرشد العلوي، حارب السعدي، المشيفري، عبد الله فواز

الهجوم: جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي

يتطلع كل منتخب لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة في بداية مشواره في البطولة، وسط أجواء حافلة بالتنافس والإثارة.