لوكاكو رأس حربة نابولي أمام جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جنوى، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره جنوى بملعب لويجي فيراريس، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد البلجيكي روميلو لوكاكو أساسيًا في تشكيل نابولي أمام جنوى، إذ يخوض اللقاء رأس حربة لفريق الجنوب في مباراة اليوم.

يغيب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا عن صفوف نابولي أمام جنوى، لعدم الجاهزية الفنية بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا.

يحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن أتالانتا المتصدر، بينما يأتي جنوى في المركز الثالث عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة جنوى

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - ماتياس أوليفييرا

خط الوسط: أنجويسا - لوبوتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - ديفيد نيريس.