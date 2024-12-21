شوط أول سلبي بين الاتحاد وغزل المحلة

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تجمع فريقي الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

يضم تشكيل الاتحاد كلا من :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع ..عبدالله بكرى ، محمود شبانة ، مصطفى إبراهيم ، مروان داود.

خط الوسط ..مورو ساليفيو ، فيليب ناسمينتو ، عمر الوحش ، إسلام سمير.

الهجوم ..فادى فريد، وإيمانويل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، حصل عليها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.