شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، التي تقام حاليًا على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، وكذا السيطرة على مجريات اللعب، بجانب خلق فرص هجومية على كل مرمى.

مباراة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري

تصدت العارضة لتسديدة محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة في الدقيقة 25، بعدما سدد كرة ثابتة فوق الحائط، لمست أيدي حارس الاتحاد صبحي سليمان لترتطم بالعارضة التي منعت الهدف الأول في اللقاء.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع وفي رصيده 7 نقاط.

بدأ غزل المحلة مباراة الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد حكم - كاستيلو

خط الوسط: محمد جابر - توريه - بن شرقي - حميدو

وفي الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.

بينما دخل الاتحاد السكندري مباراته ضد غزل المحلة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: عبدالله بكرى، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو، فيليب ناسمينتو، عمر الوحش، إسلام سمير

وفي الهجوم: فادى فريد، إيمانويل.