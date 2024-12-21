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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصناعة السعودي: مصر والمملكة تحرصان على تبادل الفرص الاستثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن العلاقة بين مصر والسعودية متميزة، وتستحق العمل في الجانب الاقتصادي على تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتدفق الاستثمارات بين البلدين، وخلق الفرص الاستثمارية، وكل ذلك يأتي في مقدمة المواضيع التي يتم مناقشتها.

وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع  على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي ، أن المملكة ومصر وقعا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن هذه الخطوة مهمة جدًا، لإعطاء رسالة للمستثمرين من البلدين مفادها أن مصر والمملكة يحرصان على تنمية هذه الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.

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