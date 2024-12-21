قومى المرأة يواصل تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقري حياة كريمة





واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

توعية 150 من السيدات بمركز أسوان

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 3 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 150 من السيدات بمركز أسوان .

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة .

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