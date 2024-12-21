وزيرة الداخلية الألمانية: المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد معاديا للإسلام

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم السبت أن المشتبه به في هجوم الدهس بمدينة ماجديبورج "يعتنق أفكارا معادية للإسلام".

وقالت فيزر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إلى أن المشتبه به تم اعتقاله في موقع الهجوم بأحد أسواق الكريسماس في مدينة ماجديبورج، بعد تنفيذه هجوم دهس أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين على الأقل.

وأضافت فيزر: "كان هذا واضحًا للغاية"، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية حول الانتماءات السياسية للمشتبه به أو الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

وأكدت الوزيرة الألمانية خلال حديثها للصحفيين أن "كل شيء آخر يعتمد على التحقيقات المقبلة، ويجب علينا الانتظار".