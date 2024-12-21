“الإيكاو” تمنح المتحدة لتكنولوجيا الطيران شهادة تجديد الاعتماد

أنهى وفدا من المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، برئاسة رونالدو تامايو نائب رئيس برنامج ICAO Trainair Plus، زيارة لمصر استمرت ثلاثة أيام، وتفقد الوفد خلالها جميع المرافق التدريبية للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، من معامل ومحاكيات تدريبية حديثة، والتسهيلات الخاصة المقدمة للمتدربين، وأيضا سير إجراءات عملية التدريب الإلكترونية التي تتم داخل مركز الشركة المتحدة.

وأشاد فريق التفتيش التابع للمنظمة بالجهود الذي تبذلها الشركة في هذا الصدد وتميزها النسبي عن غيرها من الأكاديميات ومراكز التدريب في الطيران المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وعلى مستوى العالم بصفة عامة، كما أثنى على الجهود والكفاءات المتميزة التي تضمها الشركة وأيضا إمكانياتها التدريبية المتطورة التي تجعلها تنافس عالميًا.

وأعرب رضا المدبولي المدير العام للشركة المتحدة، التي اجتازت التفتيش الدوري، عن سعادته بتجديد اعتماد الشركة، معتبرًا أن تجديد اعتماد الإيكاو هو بمثابة شهادة تجديد ثقة في قدرات الشركة المتحدة من قبل المنظمة الدولية، مؤكدًا أن الشركة لا تتواني عن تطوير برنامجها التدريبية بشكل مستمر وأنها تسعى دائما لزيادة وتطوير قدراتها التدريبية بما يتوافق مع التشريعات والمتطلبات الدولية، بما يجعلها قادرة على المنافسة دوليًا بهدف خدمة صناعة الطيران العالمية.

وخلال لقاءه مع وفد المنظمة الدولية، أكد المدبولي، حرص الشركة على تعظيم جهودها لخدمة صناعة الطيران العالمية وكوادرها العاملة، حيث تم الاتفاق على تعظيم الشراكة والتعاون بين الشركة وبرنامج ICAO Trainair Plus في مختلف المجالات.

ويعتبر برنامج ICAO Trainair Plus، أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها المنظمة الدولية بهدف تحقيق توحيد المعايير القياسية والإنسجام لبرامج التدريب في الطيران المدني على مستوى العالم، حيث نشأ البرنامج منذ نحو ثلاثة عقود (30 عامًا)، بهدف تحقيق الانسجام بين برامج التدريب على الطيران المدني بمختلف التخصصات، وتحقيق القياسية من خلال تطبيق منهجية المنظمة في إعداد تلك البرامج تحت إشراف خبراء المنظمة الدولية.