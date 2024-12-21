إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في العياط بحضور نائب محافظ الجيزة.. صور

أناب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إبراهيم الشهابينائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم السبت لحضور مراسم الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي ( أبو شديد ) بقرية المساندة و( أبو طبيخ ) بقرية طهما في بمركز العياط ، وحضر جلسة الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي قري مركز العياط ، محمد سعفان أمين عام حزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة و النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن و النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ السادة النواب عماد الدرجلي و خالد تامر طايع وحسام عاشور وعمرو عكاشة وشحاته أبو زيد و عمرو حامد وبسام الخبيري أمين عام حزب مستقبل وطن مركز العياط .

ونقل نائب المحافظ تقدير" محافظ الجيزة " للعائلتين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة ودعا إلى نبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواصلة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة متمنيا أن تصبح محافظة الجيزة خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل ، وجرت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود المصالحة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية والحكماء من أهالي المركز بنظام تقديم القودة وأدوا جميعا قسم الصلح وسط فرحه عارمة سادت الحضور جميعا.