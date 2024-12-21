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السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

يونيون آير تدرس الطرح في البورصة المصرية خلال عامين

عضو شعبة الصناعات
عضو شعبة الصناعات الهندسية
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كشف المهندس محمد فتحي عضو شعبة الصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة يونيون آير، عن موقفة، من الطرح في البورصة المصرية.

أوضح أن الطرح في البورصة المصرية سيكون بعد إستكمال البنية التحتية للشركة خلال عامين.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة  دعم المنتج المصري بإشتراط دخول مستثمرين أجانب لتصنيع المنتجات الغير مصنعة في مصر، بحيث يقوم بدور لا تقوم به الشركات المصرية.

واوضح أن الشركة تعتزم التصنيع للغير في الأسواق العالمية من اجل دعم الصادرات المصرية وجذب العملة، لافتا الى  استثمارات الشركة داخل السوق المصري بلغت نحو 300 مليون دولار.

وذكر أن الحصة السوقية للبوتجاز تمثل نحو 40% من السوق المصري،فيما  يبلغ حجم السوق المصري حوالي 180مليون ثلاجة سنويا  ومثلهم 180 مليون البوتجاز ومثلهم للتكييف تقريبا.

وأوضح يوسف عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة انه يعتزم انشاء شركة للتصدير في انجلترا لإختراق السوق البريطاني، مؤكدا انه تم توقيع شراكة مع استراتيجية مع شركة سابف الايطالية تنتج مكونات البوتجاز.

وتابع "نستهدف بناء مجمع صناعي على مساحة 100 الف متر مربع، لإنتاج اجهزة المنزلية الكهربائية لأول مرة في مصر بأحدث تكنولوجيا الإنتاج في العالم بهدف التصدير لأمريكا وأوروبا بتكلفة اجمالية 7 مليار جنيه بعد إضافة الأرالأرض ويستهدويستهدف انتاانتاج ثلاجاث بقيمة 20 مليار جنيه".

وذكر أنه من المنتظر بدء الإنتاج في 2026، عبر خطوط إنتاج متطورة وسيم نحو 3000 عامل، نسعى في 2025، التعاقد بالمشاركة مع شركة بريميم الإيطالية لنكون وكلاء حصريين لبراند.

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