ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدون راحة فريق البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لسيراميكا

تدريبات البنك الاهلى
تدريبات البنك الاهلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

إستأنف فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية عصر اليوم، إستعداداً لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.


حيث شهد مران اليوم خوض المجموعة التى شاركت فى مباراة الأمس تدريبات إستشفائية تجهيزية ومجموعة أخرى لتدريبات بدنية وخططية.
وكان فريق البنك الأهلى قد حقق الفوز بالأمس على نظيره مودرن سبورت بهدف للاشيء وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز تدريبات بدنية ستاد القاهرة الدولي فريق البنك الأهلي مباريات الجولة الخامسة مودرن سبورت مواجهة سيراميكا