بدون راحة فريق البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لسيراميكا

إستأنف فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية عصر اليوم، إستعداداً لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.



حيث شهد مران اليوم خوض المجموعة التى شاركت فى مباراة الأمس تدريبات إستشفائية تجهيزية ومجموعة أخرى لتدريبات بدنية وخططية.

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق الفوز بالأمس على نظيره مودرن سبورت بهدف للاشيء وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.